Yahudi bayramı nedeniyle Hz. İbrahim Camisi iki gündür kapalı

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Haremi İbrahimi (Hz. İbrahim Camisi ve Çevresi) Müdürü Hıfzı Ebu Sinine, İsrail işgal rejiminin İbrani yılının başlangıcı münasebetiyle Hz. İbrahim Camisi'ni dün akşamdan itibaren kapattığını ve bugün akşama kadar kapalı tutacağını bildirdiğini belirtti.

Ebu Sinine, işgal rejiminin Hz. İbrahim Camisi'ni değişik dönemlerde kapatmayı planladığına dikkat çekti. Buna göre bu ayın 27'sinde ve 28'inde de yahudilerin Yom Kippur (Büyük Bağışlanma Günü) bayramı ve gelecek ayın 29'unda Gölgelik Bayramı münasebetiyle de kapatmayı planladığını dile getirdi.

Ebu Sinine, Hz. İbrahim Camisi'nde 1994'te bir yahudi fanatiğin sabah namazı esnasında secdeye gitmiş insanlara arkadan saldırmak suretiyle gerçekleştirdiği ve 29 kişiyi katlettiği, 150 kişiyi de yaraladığı korkunç katliamın ardından buranın zaman ve mekan itibariyle paylaştırılmasından sonra işgal yönetiminin burayı sık sık Müslümanların ibadetine kapattığına dikkat çekti. İşgal rejimi bu şekilde Müslümanlara kapatarak yahudilerin serbestçe girmelerine ve içinde istediklerini yapmalarına imkan vermek istiyor. Hz. İbrahim Camisi'nin Müslümanların ibadetine kapatıldığı günlerde minarelerinden ezan okunmasına ve çoğu zaman cami görevlilerinin girmesine de müsaade edilmiyor.

Ebu Sinine, Hz. İbrahim Camisi'nin El-Halil şehrinin tarihi ve dini adresi olduğuna dikkat çekerek Müslümanların burada namaz kılmalarının, dini görevlerini yerine getirmelerinin engellenmesinin zulüm şekillerinin en katısı olduğunu, bütün dini ve insani değerlere aykırı olduğunu dile getirdi.

