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Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duasının okunuşu

Yağmur duası bugün cuma namazının ardından bütün camilerde yapılacak. Peki yağmur duası nasıl yapılır? İşte yağmur duasının okunuşu

GÜNDEM 11.12.2020, 08:30
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Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duasının okunuşu
Yağmur duası, genellikle çok uzun zaman yağmur yağmayan bölgede yağmur yağmadığı için kuraklık başladığı zaman yapılan bir duadır. Allah'ın yağmur yağdırması ve yağacak yağmur ile o bölgedeki kuraklığın son bulması için, yöre halkı toplu şekilde Allah'a yağmur duası etmek için bir araya gelirler. Fıkıh dilinde yağmur duasına "istiska" ismi verilmektedir. Buradan çıkarılan anlamda yağmur yağmasını istemektir. Yağmur duası yapmak sünnettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve halifeler de yağmur duasında bulunmuşlar. 
Türkiye'de de sonbaharın kurak geçmesi ve barajlardaki suların gittikçe azalması nedeniyle, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, bugün cuma namazının ardından bütün camilerde yağmur duası yapılacak. Türkiye genelinde okunacak "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbede, suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar dile getirilecek. Cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek. Peki yağmur duası nasıl yapılır? İşte yağmur duasının okunuşu
Üç gün süreyle arka arkaya bölge dışında yağmur duasını yapmak uygun görülür ve böyle sevilir. Yağmur duasını yapmadan önce birtakım yapılması gereken hususlar vardır. Bunlar; haksız alınan her şey sahibine iade edilmelidir, günahlardan tövbe etmek gerekir, sadaka verilmelidir ve dargın olanlar aralarındaki dargınlığa son vermelidirler. Bunların yanı sıra yağmur duasına çıkanların oruçlu olmaları, mütevazi ve muhtaç görünmeleri uygun olur. Yağmur duası yapacak kişilerin dua edecekleri alanda iki rekat namaz kılmaları gerekir. Cemaatle kılınan namaz daha uygun olur ve beğenilir. Namazı kıldıran imam namazı kıldıktan sonra konuşma yapar ve konuşmasında, namaz ve hutbenin Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ebu Yusuf'un görüşleri olması nedeniyle, İmam Azam' ın dua ve istiğfar yapması yağmur duasına yeterlidir. Namaz kılındıktan sonra imam kıbleye doğru yönelir ve cemaatte imamın arkasında oturur vaziyette dururlar. İmam dua ederken, cemaatte yapılan duaya "amin" demelidir. Yağmur duasını yaparken yağmur için özel olan duaları yapmak daha uygun olur. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'den gelen özel yağmur duaları da okunabilir. Dua için mutlaka kıbleye doğru dönülmesi gerekir. Yağmur geciktiği içinde, dua edenler eski kıyafetler giyinirler. Başlarını öne eğik mütevazi bir şekilde olmalıdırlar. Dua ederken Allah'tan af dilenmelidir ve sonrasında yağmur yağması istenir. Bu duayı üç gün yapmak müstehaptır. Duanın yapılacağı yere yaya gidilir. Kafirler varsa toplulukta onlar dua edilecek yere götürülmemelidir. Sadece Müslümanlar toplanıp gitmelidirler. Çocukları ve hayvanlarını da yanlarında götürebilirler. 
Zayıf ve güçsüz olanlarda dua edebilir. Onların yaptığı duaya cemaat "amin" demelidir. Yağmur yağınca Allah cc. şükretmek gerekir. Yağmur yağma esnasında "Allahümme sayyiben nafıan" denilir. Bunun anlamı; Bu yağmuru hakkımızda hayırlı eyle demektir. Gereğinden fazla yağmur yağdığı zaman da "Allahümme havaleyna ve la Aleyna" denilir. Anlamı; Ya Allah! yağmuru bizim üzerimize yağdırma, zarar verdirmeyecek yere doğru yağdır. Denilerek dua edebilirsiniz. 
"Ya Allah! Yüce yaratıcımız, bize yararı olan bol yağmur ihsan et. Bu yağmur her tarafı sulayan, her yere akan genel bir yağmur olsun. Ya Rab! sana muhtacız. Boynumuz bükük kapındayız, bize yağmurla su ihsan et. Bir umutla kapına geldik sen bizi ümidi kesilmişlerden eyleme. Biz kullarında, yarattığın şeylerde ve kuraklık çeken her bölgemizde öyle darlık vardır ki, senden başkasına bunu arz edemeyiz. Çünkü sen her şeyin en iyisini bilen ve hakkımızda en hayırlısını sunan sın. Ya Rab! Ekinlerimizi bitir, hayvanlarımızın memelerini süt ile doldur, bizlere göğün içinden su indir, bizlere yeryüzündeki bereketin den nasip et. Allah'ım şüphesiz sen çok mağfiret edensin ve bizde senden mağfiret istiyoruz. Bizlere gökten bol yağmur bahşet. Bizler aciz kullarınız. Sen dualarımızı kabul buyur." 
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