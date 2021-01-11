Yağışlar İstanbul barajlarını doldurdu mu? Kaç günlük su kaldı?

Hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki doluluk oranına önemli bir katkı sağladı.

Son yıllın en kurak yılı geçirilirken son günlerde gerçekleşen yağışlar sonrasında İstanbul'a ait barajların doluluk oranında önemli artış yaşandı.

İSKİ tarafından kaydedilen verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 21,13'e yükseldi. Böylece baraj doluluğu 9 gün sonra yeniden yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı.

Ayrıca baraj doluluk oranı İstanbul'da geçen yıl bugün yüzde 52,42 seviyesindeydi.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da yağışların bu hafta da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre 11 Ocak itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:



