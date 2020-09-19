Yabancılara sahte belge düzenleyen iki zanlı tutuklandı
Antalya'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen iki kişi tutuklandı.
GÜNDEM 19.09.2020, 23:30
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Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne müracaat eden Kırgızistan uyruklu A.K'nin, görevlilere ibraz ettiği ikamet izni müracaat belgesinin sahte olduğu tespit edilince çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, A.K'nin, belgeyi Kırgızistan uyruklu S.T'den 3 bin 300 lira karşılında aldığını ve belgenin üzerinde göç idaresinin kaşe ve mührü olunca gerçek sandığını söylemesi üzerine operasyon düzenlendi.
Yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen S.T. ile yabancılara danışmanlık hizmeti veren A.O, gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda sahte belgeye, "tedaviye uygundur" ibareli kaşeye ve bilgisayara el konuldu.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, A.K'nin, belgeyi Kırgızistan uyruklu S.T'den 3 bin 300 lira karşılında aldığını ve belgenin üzerinde göç idaresinin kaşe ve mührü olunca gerçek sandığını söylemesi üzerine operasyon düzenlendi.
Yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen S.T. ile yabancılara danışmanlık hizmeti veren A.O, gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda sahte belgeye, "tedaviye uygundur" ibareli kaşeye ve bilgisayara el konuldu.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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