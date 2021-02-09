Yaban domuzunun neden olduğu kazada ölü ve yaralılar var

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde, yaban domuzuna çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Damrık'ın (32) kullandığı 43 ABT 239 plakalı seyir halindeki aracın önüne yaban domuzu çıktı. Araç, hayvana çarparak yol kenarına devrildi.

Araç içinde yolcu olan Erdoğan Damrık (55) olay yerinde hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre; araç içindeki Ayşe Damrık (32) ve Hatice Damrık (36) isimli şahıslar yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Erdoğan Damrık, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna, yaralılar Ayşe Damrık ve Hatice Damrık ise ilk müdahalelerinden sonra, aynı hastanede acil servise kaldırıldı.

