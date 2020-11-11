Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını yorumladı.

Berat Albayrak'ın istifasının ardından dövizdeki sert düşüşe dikkat çeken Orhan Uğurloğu'nun Erdoğan'ın gitmesi durumunda "Damat Bakan gitti döviz düştü... Ya Erdoğan giderse? Ekonomik bunalım biter, Özgür medya gelir, Bağımsız ve tarafsız yargı gelir, Türkiye’ye demokrasi gelir," diyerek olabilecekleri yazdı.

