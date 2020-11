Xiaomi'den yeni telefonlarına Türkiye'ye özel sürpriz fiyat

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi 10 ailesinin son üyeleri Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Açıklanan fiyatlara bakıldığında Mi 10T ikilisinin önümüzdeki dönemde Türkiye'deki en popüler telefonlar arasında yer alması bekleniyor.

Web Tekno'nun haberine göre, nispeten daha zayıf özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 10T, 4 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla, Xiaomi Mi 10T Pro ise 5 bin 799 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkaracak.

Her ikisi de delikli ekran tasarımı sunan ve bu sayede yüksek ekran/gövde oranı ile gelen Mi 10T ikilisi, 6,67 inç büyüklüğündeki LCD ekranında Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Ancak Mi 10T ailesi asıl gücünü performans tarafında gösteriyor.

Qualcomm’un en güncel amiral gemisi işlemcilerinden Snapdragon 865’ten güç alan Mi 10T ikilisi; standart modelde 6 GB ve 8GB RAM, Pro modelde ise yalnızca 8 GB RAM sunuyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefonlar 5.000 mAh’lik bataryalarında 33W hızlı şarj desteği ile geliyor.

Mi 10T modelinde 64 MP olan ana kamera, Mi 10T Pro modelinde 108 MP olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca her iki modelde de 13 MP (f/2.4) ikinci ve 5 MP (f/2.4) üçüncü kamera yer alıyor. Ayrıca yine her iki modelde de 20 MP’lik bir ön kamera bulunuyor.