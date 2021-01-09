Xiaomi 'nin amiral gemisi Mi 11, özellikleri ve fiyatı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, fiyat/performans telefonlarıyla yine çok konuşulacak hamleler yapmayı sürdürüyor.

Amiral seviyede yükselişini sürdüren Xiaomi Mi 11 6.81 inç'lik kavisli yapıda bulunan büyük bir AMOLED ekran kullanıyor.

Üründe ayrıca 3200x1440 piksel ekran çözünürlüğü bulunuyor.

Ekranı, Corning Gorilla Glass Victus ile korunan Mi 11, darbelere karşı da dayanıklı bir yapıda.

120 Hz ekran yenileme hızı sunan telefonun ekranında 480 Hz dokunmatik tarama hızıyla ekran hassasiyetinde çığ açıyor.

Nokta çentikli ekran yapısıyla dikkat çeken Xiaomi Mi 11 kamera kurulumu hayli büyük ve çıkıntı dikkat çekici düzeyde.

Telefonun parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü.

Mi 11'in nabız ölçümü de yapabiliyor.

Fotoğraf kalitesi olarak iddialı olan Xiaomi Mi 11, optik imaj sabitleme (OIS) destekli 108 Megapiksel f/1.9 ana kameranın yanında 13 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı ve 5 Megapiksel f/2.4 telefoto kamerasıyla ön plana çıkıyor. Cihazın ön kamerası ise 20 Megapiksel çözünürlük sunuyor.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888RAM: 8 GB/12 GBDepolama: 128 GB/256 GBEkran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLEDArka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MPÖn Kamera: 20 MPBatarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarjİşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Mi 11, 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip fiyatı 3999 yuan yani vergiler hariç 4.568 TL olarak açıklandı.

8 GB RAM + 256 GB depolama: 4299 yuan vergiler hariç 4.900 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 4699 yuan vergiler hariç: 5.360 TL

