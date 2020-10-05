WSJ duyurdu: Trump ilk korona test sonucunu gizledi

Koronavirüse yakalanan ve tedavisine hastanede devam edilen ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk Covid-19 test sonucunu gizlediği ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü pozitif çıkan ilk koronavirüs test sonucunu gizleyip ikinci testin sonucunu bekledi.

Habere göre ABD Başkanı Trump’ın perşembe günü Fox News'ten Sean Hannity'e demeç vermeden önce Covid-19 hızlı test sonucu pozitif geldi. Ancak Trump televizyona çıktığında bunu söylemedi.

Trump ikinci test sonucunu bekledi. İkinci testinin de pozitif çıkması üzerine Trump koronaya yakalandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın demokratların başkan adayı Joe Biden'la karşı karşıya geldiği tartışmadan ya da New Jersey Bedminster’deki bağış toplama etkinliğinden önce test edilip edilmediğine yönelik soruyu yanıtlamayı ise reddetti.

