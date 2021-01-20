Wİ-Fİ internet bağlantısında yeni uygulama geliyor

Google, Android 12 sistemiyle Wi-Fi paylaşım özelliğini daha kolaylaştıracak çalışma için start verdi.

Android 12'de kullanıcıların yakınında bulunan kişilerle internet paylaşımı yapmak çok daha kolay olacak.

Hayata geçmesi planlanan yeni özellikte Wi-Fi paylaşımı yapacak olan kullanıcıyla birlikte Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen kullanıcının, telefonunda göreceği bildirime onay vermesi gerekecek. “Yakındakilerle Paylaş” özelliğine sahip olan her cihaz, bu yeni özellikten faydalanabilecek.

