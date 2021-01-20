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Wİ-Fİ internet bağlantısında yeni uygulama geliyor
Android 12 sistemiyle Wi-Fi paylaşım özelliğini daha kolaylaştıracak çalışma için start verildi.
GÜNDEM 20.01.2021, 12:30
Google, Android 12 sistemiyle Wi-Fi paylaşım özelliğini daha kolaylaştıracak çalışma için start verdi.
Android 12'de kullanıcıların yakınında bulunan kişilerle internet paylaşımı yapmak çok daha kolay olacak.
Hayata geçmesi planlanan yeni özellikte Wi-Fi paylaşımı yapacak olan kullanıcıyla birlikte Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen kullanıcının, telefonunda göreceği bildirime onay vermesi gerekecek. “Yakındakilerle Paylaş” özelliğine sahip olan her cihaz, bu yeni özellikten faydalanabilecek.
Android 12'de kullanıcıların yakınında bulunan kişilerle internet paylaşımı yapmak çok daha kolay olacak.
Hayata geçmesi planlanan yeni özellikte Wi-Fi paylaşımı yapacak olan kullanıcıyla birlikte Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen kullanıcının, telefonunda göreceği bildirime onay vermesi gerekecek. “Yakındakilerle Paylaş” özelliğine sahip olan her cihaz, bu yeni özellikten faydalanabilecek.
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