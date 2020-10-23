WhatsApp’tan Zoom’u koltuğundan edecek yeni özellik

WhatsApp, koronavirüs sürecinde popülerleşen video konferans uygulaması Zoom’u koltuğundan indirecek bir özellikle geliyor. Buna göre WhatsApp, WhatsApp Web’e görüntülü ve sesli arama özelliği eklemeyi planlıyor. Bu özellik WhasApp’i Zoom'a uygun bir alternatif haline getirebilir.

Web Tekno’nun haberine göre masaüstünden mesajlaşmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilen WhatsApp Web’e yeni özellik geliyor. Bu uygulama üzerinden yakın zamanda sesli ve görüntülü konuşma yapılabilecek.

Buna göre arama düğmeleri web arayüzünün sağ üst kısmında görünecek. Bir arama devam ederken, size durumunu göstermek için küçük bir açılır pencere görünecek. Bu da, aynı anda diğer tarayıcı sekmelerini kullanılmasına izin verdiği için kullanışlı bir özellik olacak.

Karantina süresince şirket, okul ve sosyal gruplar, iletişimi Zoom gibi programlarla sürdürmek zorunda kaldı.

Uzaktan eğitim için kullanılan Zoom, siber saldırıya açık olması ve gizlilik kaygıları nedeniyle peş peşe yasaklanmıştı.

