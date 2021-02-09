WhatsApp'tan yeni sessiz video özelliği

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Beta Programı’nda yer alan kullanıcılar için yeni bir özellik yayınladı. Bu özellik sayesinde videoları sessize almak mümkün oluyor.

Google Play Beta Programı’nda bulunan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, kullanıcılar bir videoyu başkasına gönderirken isteğe bağlı olarak sesini kapatabiliyorlar. Özellik kullanması da oldukça basit olacak şekilde tasarlanmış. Güncelleme ise yavaş yavaş beta kullanıcılarına dağıtılıyor.

Yeni özelliğin adı mute video (sessiz video) olarak belirlendi. Bazı kullanıcıların aktif olarak kullanabildiği bu özellik ile, bir videoyu ses olmadan aktarmak mümkün olacak. Videoları sessize almak için, daha önce video düzenlenen ekranda yer alan düğme kullanılacak.

Sessiz video özelliği sayesinde yapılacak olan paylaşımlardan istenmeyen arka plan seslerini kaldırmak mümkün olacak. Ses verisi taşınmayacağı için mobil veri paketlerinden de daha az harcanmış olacak.

Ayrıca bu özelliiğin önümüzdeki günlerde tüm WhatsApp kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde kullanıcıların tepkisini çeken gizlilik sözleşmesi kararı sonrasında sessiz video gibi yeni özellikler sayesinde oluşan kullanıcı kaybını telafi etmeye çalışıyor. Kaybettikleri çok sayıda kullanıcıyı geri getirip getiremeyecekleri ise şu anda bir muamma durumunda bulunuyor.

