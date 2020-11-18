WhatsApp'tan yeni özellik

Yeni WhatsApp güncellemesi, iOS kullanıcılarına “Sonra Oku” özelliğinin sunulacağını ortaya çıkardı.

WhatsApp’ın iOS beta 2.20.130.16 olarak anılan yeni güncelleme, daha önce Android beta sürümünde karşımıza çıkan “Tatil Modu”nun daha gelişmiş bir versiyonu olarak anılıyor. WhatsApp iOS beta sürümünde ortaya çıkan özellik “Sonra Oku” ismini taşıyor.

WhatsApp geliştiricilerinin uygulamanın iOS beta sürümünü güncellemesinin ardından ortaya çıkan Sonra Oku özelliği sayesinde kullanıcılar pek çok yeni imkana kavuşacak. Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar Sonra Oku klasörüne eklediği sohbetler için bildirim almıyor. Ayrıca o sohbetteki mesajlardan haberdar olmuyor. Söz konusu yeni özelliğin özellikle WhatsApp gruplarında yapılan gereksiz mesajlaşmalara çözüm olması bekleniyor.

