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WhatsApp'tan üç yeni özellik

WhatsApp'tan üç yeni özellik daha geliyor.

GÜNDEM 27.11.2020, 07:43
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WhatsApp'tan üç yeni özellik
Akıllı telefonların en fazla kullanılan sohbet, görüntülü konuşma ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e üç yeni özellik daha geliyor.
Tüm dünyada 1.5 milyar kişi tarafından kullanılan uygulamanın Android Beta sürümünde bulunan özelliklerden biri duvar kağıdı özelleştirme. Böylece kullanıcılar her sohbet penceresine ve kişiye özel duvar kağıdı seçebilecek.
WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak.
Facebook'un da içinde bulunduğu şirketler grubunun bir parçası olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in kullanıcılarının hizmetine sunacağı yeniliğin ikincisi, güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanınması.Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler “daha sonra oku” şeklinde isimlendirilecek.
Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı
WhatsApp 2009 yılından bu yana popüler bir mesajlaşma uygulaması.
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