WhatsApp'tan Türkiye açıklaması! Kullanıcılara özel mesaj gönderilecek
WhatsApp, Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, 'Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları'na ilişkin açıklama yaptı.
GÜNDEM 15.01.2021, 13:40
WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi güncellemesi kararına tepki gelmesi sonrasında Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranlarında özel bir duyuru yayınlayarak, 'Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları'na ilişkin bilgilendirme yaptı.
WhatsApp'tan yapılan duyuruda "Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz" denildi.
WhatsApp, kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu mesajları paylaştı:
"-Gizliliğinizi korumaya kararlıyız.
-Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez.
-WhatsApp paylaştığınız konumu göremez.
-WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz."
WhatsApp, 4 Ocak'ta 'Gizlilik İlkesi'ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti.
WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.
WhatsApp'tan yapılan duyuruda "Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibariyle Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz" denildi.
WhatsApp, kullanıcılarına hikaye paylaşımı üzerinden şu mesajları paylaştı:
"-Gizliliğinizi korumaya kararlıyız.
-Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez.
-WhatsApp paylaştığınız konumu göremez.
-WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz."
WhatsApp, 4 Ocak'ta 'Gizlilik İlkesi'ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti.
WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.
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