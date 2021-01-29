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WhatsApp'tan tepki çekecek yeni karar! Artık QR koduyla girilmeyecek
Son dönemde tepkilerin odağındaki WhatsApp, masaüstü versiyonuna bağlanmak için yeni bir güvenlik kuralı kararı aldı.
GÜNDEM 29.01.2021, 09:04
Dünaca ünlü sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan ve son günlerde güncelleme kararıyla tepkilerin odağındaki mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güvenlik adımı ile sosyal medyanın gündemine tekrar geldi.
WhatsApp uyygulamasına bilgisayardan bağlanmak için, ekranda gösterilen bir QR kodunun telefon yardımıyla taranması yeterliydi.
Yeni güvenlik kararına göre WhatsApp masaüstü kullanıcısıysanız, artık hesabınıza ulaşabilmek için sadece QR kodunu okutmanız yeterli olmayacak.
TechCrunch'ta yer alan habere göre, buna bir de biyometrik veriler (parmak izi ya da yüz tanıma) adımı ekleniyor.
Daha net ifade edilmesi gerekirse bilgisayarınızdan WhatsApp hesabınıza bağlanmak istediğinizde önce mobil cihazdan biyometrik verilerinizi doğrulamanız gerekecek.
Yeni bir tepkiye yol açacağı düşünülen bu duruma dair Facebook açıklama yaparken, söz konusu güvenlik kararının biyometrik verileri toplamak için mi böyle bir adım atıldı sorusu gündeme geldi.
Facebook, bu yeni özelliğin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplaması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve girilecek olan verilerin şirket tarafından görülemeyeceğinin altını çizdi.
WhatsApp ayrıca kullanıcılarına bu özelliği WhatsApp ayarlarından kapatma opsiyonu da sundu.
WhatsApp uyygulamasına bilgisayardan bağlanmak için, ekranda gösterilen bir QR kodunun telefon yardımıyla taranması yeterliydi.
Yeni güvenlik kararına göre WhatsApp masaüstü kullanıcısıysanız, artık hesabınıza ulaşabilmek için sadece QR kodunu okutmanız yeterli olmayacak.
TechCrunch'ta yer alan habere göre, buna bir de biyometrik veriler (parmak izi ya da yüz tanıma) adımı ekleniyor.
Daha net ifade edilmesi gerekirse bilgisayarınızdan WhatsApp hesabınıza bağlanmak istediğinizde önce mobil cihazdan biyometrik verilerinizi doğrulamanız gerekecek.
Yeni bir tepkiye yol açacağı düşünülen bu duruma dair Facebook açıklama yaparken, söz konusu güvenlik kararının biyometrik verileri toplamak için mi böyle bir adım atıldı sorusu gündeme geldi.
Facebook, bu yeni özelliğin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplaması gibi bir durumun söz konusu olmadığının ve girilecek olan verilerin şirket tarafından görülemeyeceğinin altını çizdi.
WhatsApp ayrıca kullanıcılarına bu özelliği WhatsApp ayarlarından kapatma opsiyonu da sundu.
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