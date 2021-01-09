WhatsApp'tan kaçış başladı. Türkiye'de o uygulama zirveye çıktı.

WhatsApp, iki milyardan fazla kullanıcı ile dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. Ancak tartışma yaratan gizlilik sözleşmesi güncellemesinin ardından uygulama marketlerinde zirvedeki yerini kaybetti.

Son günlerde dünya gündemindeki konuların başında, WhatsApp ve onun yeni gizlilik sözleşmesi yer alıyor. Kullanıcıların verilerinin toplanacağını ve bunların işleneceği artık açıkça belirten platform, bu şartları kabul etmeyen kişilerin 8 Şubat 2021‘den sonra WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurdu.

Tüm dünya genelinde WhatsApp ve bağlı olduğu Facebook’a tepki gösterilirken, Telegram gibi alternatiflere yönelen insanların sayısı arttı. Bir diğer alternatif olan Signal ise Elon Musk’ın önerisi sonrasında ciddi bir yükselişe geçti.

Sosyal Ağ kategorisi özelinde baktığımızda ise sırasıyla Telegram, Signal, WhatsApp ve yerli BiP‘i görüyoruz. Android cihazlara yani Google Play Store’a baktığımızda ise benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz.

Türkiye özelinde baktığımızda App Store’un popüler ücretsiz uygulamalar listesinin ilk sırasına Telegram yerleşti. Hemen ardından Signal uygulaması gelirken, WhatsApp beşinci sırada yer alıyor.

