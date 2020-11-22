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WhatsApp'tan iki yeni özellik! İşte o bomba özellikler...

Dünyanın en çok kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a 2 yeni bomba özellik geleceği duyuruldu. İşte WhatsApp'a gelecek o özellikler.

GÜNDEM 22.11.2020, 23:28
WhatsApp'tan iki yeni özellik! İşte o bomba özellikler...
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün kendisine yeni özellikler ekleyerek gelişmeye devam ediyor. WhatsApp'ın ileride alacağı güncelleme ile farklı özelliğiı kullanıcılarına sunması bekleniyor. Bu özellikler arasında kullanıcılar arasında sıkça istediği ve uzun zamandır beklediği yenilikler de yer alıyor. Sözü daha fazla uzatmadan ve bu özelliklerin neler olduğuna göz atalım.
WhatsApp için bomba iki yeni özellik yolda!
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma ve haberleşme uygulaması olan WhatsApp, şimdi de getireceği iki yeni özellik ile gündeme geldi. Videoları duruma yüklemeden veya bir kişiye göndermeden önce sessize alma özelliği getirecek. Bu yeni özelliğin özellikle de iPhone kullanıcıları için, yakında gelmesi muhtemel gibi duruyor.
Gelmesi beklenen bir diğer özellik ise, ‘‘daha sonra oku’‘ olarak adlandırılan mevcut arşivlenmiş sohbetler özelliğinin daha iyi bir sürümüne sahip olmasına imkan sunuyor. Bu özelliğin de ilk aşamada iPhone kullanıcıları için gelmesi bekleniyor.
Ancak bu yeni özelliklerin daha geliştirme aşamasında olduğunu ve bu güncellemenin şu ana kadar beta testi için bile mevcut olmadığını ayrıca belirtelim.
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