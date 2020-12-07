WhatsApp'tan dikkat çeken 'güncelleme' kararı
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp güncellemeler ile ilgili yeni bir karar aldı.
GÜNDEM 07.12.2020, 10:58
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Özellikle pandemi döneminde pek çok yeni özellik getiren WhatsApp bir kez daha çok konuşulacak bir yeniliğe imza atıyor.
1.5 milyar aktif kullanıcısı olan platform bu defa yeni özelliği ile değil, aldığı bir karar ile dikkat çekti.
WhatsApp2021 yılı için sunacağı tüm güncellemeleri, kullanıcılara uygulama üzerinden duyurma kararı aldı.
Yeni güncelleme ile WhatsApp kullanıcıları, metin veya emoji içeren çıkartmaları kolayca arayabilecek ve bulabilecek veya yaygın çıkartma kategorilerine göz atabilecek
Güncellemeler 2021 yılı itibari ile uygulamaya konulacak.
1.5 milyar aktif kullanıcısı olan platform bu defa yeni özelliği ile değil, aldığı bir karar ile dikkat çekti.
WhatsApp2021 yılı için sunacağı tüm güncellemeleri, kullanıcılara uygulama üzerinden duyurma kararı aldı.
Yeni güncelleme ile WhatsApp kullanıcıları, metin veya emoji içeren çıkartmaları kolayca arayabilecek ve bulabilecek veya yaygın çıkartma kategorilerine göz atabilecek
Güncellemeler 2021 yılı itibari ile uygulamaya konulacak.
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