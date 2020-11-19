WhatsApp'tan beğenilecek yeni özellik
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özelliğini kullanıcılarına açacak.
GÜNDEM 19.11.2020, 03:47
Ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir seçeneği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.
Platform, Android uygulamasında kullanıcılarına bir dizi yeni duvar kağıdı seçeneği sunmak için çalışma başlattı. Yaklaşan değişiklikler, Android uygulamasını iOS uygulamasıyla daha uyumlu hale getirecek.
CHIP'te yer alan habere göre, WhatsApp uygulaması, kullanıcılara duvar kağıdıyla ilgili çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunacak.
WhatsApp bu değişiklik sayesinde, yakında yaptığınız her sohbet için özel bir duvar kağıdı ayarlamak mümkün olurken diğer taraftan kişiselleştirmenin değil, aynı zamanda tüm sohbetler için aynı arka plan resmi kullanılacak. WhatsApp kullanıcılara sadece duvar kağıdını değiştirme değil, aynı zamanda şeffaflığını ayarlama imkanı da sunacak. Hafif şeffaf bir duvar kağıdı kullanma seçeneğiniz de olacak.
Platform, Android uygulamasında kullanıcılarına bir dizi yeni duvar kağıdı seçeneği sunmak için çalışma başlattı. Yaklaşan değişiklikler, Android uygulamasını iOS uygulamasıyla daha uyumlu hale getirecek.
CHIP'te yer alan habere göre, WhatsApp uygulaması, kullanıcılara duvar kağıdıyla ilgili çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunacak.
WhatsApp bu değişiklik sayesinde, yakında yaptığınız her sohbet için özel bir duvar kağıdı ayarlamak mümkün olurken diğer taraftan kişiselleştirmenin değil, aynı zamanda tüm sohbetler için aynı arka plan resmi kullanılacak. WhatsApp kullanıcılara sadece duvar kağıdını değiştirme değil, aynı zamanda şeffaflığını ayarlama imkanı da sunacak. Hafif şeffaf bir duvar kağıdı kullanma seçeneğiniz de olacak.
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