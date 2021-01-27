WhatsApp'ta yeni virüs tehlikesi

Geçtiğimiz haftalarda gizlilik politikası nedeniyle büyük tepki çeken WhatsApp’da son günlerde çok daha ciddi bir sorun olan virüs endişesi yaşanıyor.

WhatsApp üzerinden yayılan bir link kullanıcıları ‘Google Play‘ görünümlü bir internet sitesine aktarıyor ve WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bilgisi dışında otomatik olarak yanıt vermeye başlıyor.

Virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko Twitter üzerinden paylaştığı videoda “WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor” ifadesi ile zararlı yazılım hakkında bilgi verdi.

İndirme bildirimi atan bu virüs yazılımı kullanıcı onayladıktan sonra telefonunu tamamen ele geçiriyor.

Bu nedenle kullanıcıların WhatsApp’dan gelen linklere karşı dikkatli olması ve gelen her linki tıklamaması gerekiyor.

