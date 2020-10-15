WhatsApp'ta yeni tuzağa düşürme yöntemi

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişinin kullandığı online haberleşme, konuşma ve yazışma uygulaması WhatsApp'e sızmanın yeni yöntemi keşfedildi.

Buna göre bir başkasının WhatsApp hesabına erişmek için tek yapılması gereken, geçerli bir telefon numarası ve bir doğrulama kodu.

İsrail merkezli Jerusalem Post'un haberine göre, WhatsApp hesaplarına giriş yapma yöntemi şimdi hackerlar tarafından bu uygulamaya ve telefonlara sızmanın bir aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Habere göre, telefonunuzda bir hata meydana geldiği ve WhatsApp'inize bir başka kişi tarafından erişim talebiyle kod içeren bir mesaj iletildiğinde kodu kesinlikle bildirmemeniz gerekiyor.

Çünkü telefon numaranızla birlikte bu koda erişen kişi hesabınıza girebilir ve sizi artık WhatsApp hesabınıza erişemez hale getirebilir.

Hackerların bu yöntemle telefonunuza sızabilmesi için geçerli bir telefon numarası ve size SMS yoluyla gönderilen doğrula koduna ihtiyacı var.

Bu kodu onayladığınızda ise artık WhatsApp hesabınız başkalarının eline geçiyor.

PC korsanlarının bilmesi gereken tek şey telefon numaranız. Bu numara ile uygulamaya kayıt olan hackerlar, telefonunuza gönderilen erişim koduna ulaştıkları anda WhatsApp artık kontrolünüzden çıkıyor.

Ardından da kurbana, "Hey, yanlışlıkla WhatsApp doğrulama kodumu senin telefonuna yönlendirdim, paylaşır mısın" mesajı atılıyor ve kurban mesaja olumlu yanıt kodu verdiği anda da WhatsApp hesabı ile vedalaşıyor.

