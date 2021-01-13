WhatsApp'ın veri paylaşımı ona yaradı! İndirme sayısı yüzde 4200 arttı
WhatsApp'ın veri paylaşımı kararı alması sonrası rakibi Signal, Elon Musk'ın da tavsiyesi ile uçuşa geçti. Signal'i indirme sayısı yüzde 4200 arttı.
GÜNDEM 13.01.2021, 18:15
WhatsApp'ın veri paylaşımı kararı alması rakibi Signal'e yaradı.
Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ın tavsiyesi ile 6-10 Ocak döneminde yaklaşık 7.5 milyon kez indirilen Signal uygulaması, Ocak ayının ilk haftasına göre yüzde 4200 daha fazla indirme rakamına ulaştı.
Business Insider'ın analiz firması Sensor Tower'ın verilerine dayandığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kullandığı Telegram, 9 milyondan fazla indirildi. Uygulamanın indirilme sayısı Ocak ayının ilk haftasına kıyasla yüzde 91 arttı.
Bu iki uygulamanın en fazla indirildiği ülkenin Hindistan olduğu kaydedildi. Signal 2.3 milyon kez indirilirken, Telegram da 1.5 milyon indirme elde etti.
Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ın tavsiyesi ile 6-10 Ocak döneminde yaklaşık 7.5 milyon kez indirilen Signal uygulaması, Ocak ayının ilk haftasına göre yüzde 4200 daha fazla indirme rakamına ulaştı.
Business Insider'ın analiz firması Sensor Tower'ın verilerine dayandığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kullandığı Telegram, 9 milyondan fazla indirildi. Uygulamanın indirilme sayısı Ocak ayının ilk haftasına kıyasla yüzde 91 arttı.
Bu iki uygulamanın en fazla indirildiği ülkenin Hindistan olduğu kaydedildi. Signal 2.3 milyon kez indirilirken, Telegram da 1.5 milyon indirme elde etti.
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