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WhatsApp’a alternatif altı mesajlaşma uygulaması

WhatsApp'ta artık reklamlar görünecek. Vatandaşlar WhatsApp'a alternatif şekilde kullanabilecek popüler mesajlaşma uygulamaları mevcut... İşte WhatsApp’a alternatif altı mesajlaşma uygulaması

GÜNDEM 07.01.2021, 20:19
WhatsApp’a alternatif altı mesajlaşma uygulaması
Milyonlarca kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta artık reklamlar görünecek.
Facebook'un 2014'te satın aldığı WhatApp, şirketin reklamcılık politikalarına daha fazla dayanamayacak. Bu duruma karşı WhatsApp'a alternatif şekilde kullanabilecek popüler mesajlaşma uygulamaları mevcut.
WhatsApp’a alternatif altı mesajlaşma uygulamasını derledi:
Viber:
Görüntülü, sesli ve metin mesajlarınız için WhatsApp’ın halihazırdaki en güçlü alternatiflerinden olan Viber, yazılan mesajların dilediğiniz zaman silinmesi özelliği ile ön plana çıkıyor. WhatsApp’da bu süre 5 dakika ile sınırlıydı. Aynı zamanda sohbetler ekranında dilediğiniz mesajlaşmayı gizleyebiliyorsunuz. Uygulama içinde bulunan oyunlarla, mesajlaşırken canınız sıkılınca karşınızdaki kişiyle eğlenebiliyorsunuz.
Eksileri: Uygulamanın dosya boyutu çok yüksek. Bu nedenle düşük sistem özelliklerine sahip cihazlarda donabilir. Kullanıcıların geneline hitap etmeyen çok sayıda özelliği nedeniyle biraz kalabalık bir arayüzü var.
ICQ:
ICQ’yu 90’lı yıllarda çocukluk geçirmiş olanlar yakından bileceklerdir. Bir dönemin efsanesi olan platform, geçtiğimiz yıllarda mobil platform olarak geri döndü. ICQ, WhatsApp’a doğrudan rakip olmanın avantajını yaşıyor. Sınırsız katılımcıya açık olan kanal sohbetleri, görüntülü ve sesli grup sohbetleri ve mesajlaşma gruplarıyla oldukça kaliteli alternatifler arasında.
Eksileri: Uygulama dosyası boyutu yüksek, zamanla arka planda şişmeye neden olan veri birikimleri yaşanabilir. Bu durum düşük performanslı cihaz kullanıcılarının canını sıkabilir.
Google Duo (Sadece görüntülü görüşmeler için):
Geçtiğimiz yıl Hangouts’un fişini çeken Google, oldukça sade arayüze sahip olan iki uygulama yayınlamıştı. Bu uygulamalardan birisi sadece metin tabanlı haberleşme imkanı sunan, ses ve görüntüleri de eklenti olarak kullanabildiğimiz doğrudan WhatsApp alternatifi Allo'ydu. Allo, istenilen başarıya ulaşamayınca Play Store'dan kaldırıldı. Birlikte yola çıktığı görüntülü görüşme uygulaması Google Duo ise gittikçe daha kullanışlı hale geliyor.
Eksileri: Görüntülü görüşme dışında mesajlaşma desteği sunmaması. Eğer amacınız iPhone ve diğer Apple cihazlarında bulunan Facetime gibi, bütün cihazlarda çalışan bir uygulama kullanmak ise Duo güzel bir alternatif.
Signal:
Yüksek seviyede gizlilik sunan Signal, WhatsApp'ın doğrudan rakibi olduğu gibi; ondan çok daha şeffaf politikalara sahip. Görüntülü ve sesli konuşmaya kadar tüm WhatsApp özelliklerini aynen taşıyan uygulama, Android sürümünde SMS uygulaması olarak da çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor. Yani Android telefonunuzdaki SMS uygulamasını da Signal ile değiştirebilirsiniz.
Edward Snowden gibi veri gizliliği alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından önerilen Signal, uçtan uca şifreleme özelliğine ek olarak; gönderilen mesajın belirli bir süre içerisinde otomatik olarak silinmesi gibi faydalı özelliklere de sahip.
Telegram:
WhatsApp’ı uzun süredir tehdit eden Telegram, oldukça hafif ve kullanımı kolay bir uygulama. Grup mesajlaşmalarında herhangi bir sınırı bulunmuyor. WhatsApp’a çok alışanlar için arayüz alışması güç bir yapıda olsa da gereksiz bütün mesajlaşma özelliklerinden kolayca sıyrılıyor.
Eksileri: Görüntülü arama özelliği yok. Son kullanıcının WhatsApp gibi uygulamalara alışması nedeniyle başta yabancılık yaşatan bir arayüzü var, ancak alışınca bu da ortadan kalkıyor.
Turkcell BiP:
Yerli WhatsApp alternatifi denildiğinde akla ilk gelen uygulama olan BiP, mesajlaşma ve görüntülü konuşma gibi özelliklerin dışında çeşitli kanallara abonelik ile birçok farklı hizmet sunabiliyor. Akıllı Faks ve mesajla para gönderme gibi özellikleriyle oldukça yenilikçi işlere imza atan BiP, zaman zaman Turkcell kullanıcılarına sağladığı ücretsiz internet gibi avantajlar sayesinde de her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor.
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