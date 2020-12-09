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WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu alışveriş özelliği için birden fazla ürünü sepete ekleme özelliği getirdi.

GÜNDEM 09.12.2020, 06:56
WhatsApp yeni özelliğini kullanıma açtı
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz ay kullanıma sunduğu alışveriş özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, söz konusu özellik için birden fazla ürünü sepete ekleme seçeneği getirdi.
Yeni özellik, kullanıcıların birden fazla ürünü sepete ekleyerek tek bir mesajla işletmeciye gönderebilmelerini sağlayacak. Bu sayede işletmecilerin, gelen siparişleri kabul etme ve takip etme gibi işlemleri de kolaylaşmış olacak.
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