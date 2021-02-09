WhatsApp yeni özelliğini açıkladı

Yakın zamanda 2.21.3.13 güncellemesini yayınlayan WhatsApp, uzun zamandır beta versiyon kullanıcıların yeni bir özellik sunmamıştı. Mesajlaşma uygulamasının beta versiyonuna gelen bir özellik bu durumu sona erdirdi.

Google Play Beta Programı’nda bulunan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan bu özellik sayesinde, kullanıcılar bir videoyu başkasına gönderirken isteğe bağlı olarak sesini kapatabiliyorlar. Özellik kullanması da oldukça basit olacak şekilde tasarlanmış. Güncelleme ise yavaş yavaş beta kullanıcılarına dağıtılıyor.

Yeni özelliğin adı mute video (sessiz video) olarak belirlendi. Bazı kullanıcıların aktif olarak kullanabildiği bu özellik ile, bir videoyu ses olmadan aktarmak mümkün olacak. Videoları sessize almak için, daha önce video düzenlenen ekranda yer alan düğme kullanılacak.



Sessiz video özelliği sayesinde yapılacak olan paylaşımlardan istenmeyen arka plan seslerini kaldırmak mümkün olacak. Ses verisi taşınmayacağı için mobil veri paketlerinden de daha az harcanmış olacak.

Webtekno’nun haberine göre, WhatsApp bu özelliği bugünden itibaren daha fazla beta kullanıcısına dağıtacak. Yani beta programında olsanız bile özelliği henüz kullanamıyor olabilirsiniz. Kısa bir süre sonra özellik önce beta kullanıcılarının, testlerin istenilen şekilde ilerlemesi durumunda da diğer kullanıcıların hizmetine açılacak.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp yeni bir kullanıcı sözleşmesi yayınlamış ve sözleşme büyük tepki çekmişti. Ardından da akıllı telefon sahipleri BiP, Telegram gibi farklı platformlara geçiş yapmaya başlamıştı.

Sessiz video gibi yeni özellikler sayesinde Facebook, WhatsApp’ı öne çıkarmaya ve oluşan kullanıcı kaybını telafi etmeye çalışıyor. Kaybettikleri çok sayıda kullanıcıyı geri getirip getiremeyecekleri ise şu anda bir muamma durumunda bulunuyor.

