WhatsApp Web'de yeni dönem!
Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "Dokunarak oturum açma" özelliği geliyor.
GÜNDEM 19.09.2020, 09:38
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmaya izin veren platform kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunmaya hazırlanıyor.
Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "dokunarak oturum açma" özelliği geliyor. WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı.
Söz konusu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.
WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmaya izin veren platform kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunmaya hazırlanıyor.
Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e "dokunarak oturum açma" özelliği geliyor. WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı.
Söz konusu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor.
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