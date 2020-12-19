Son Dakika
WhatsApp Web uygulamasında sevindiren özelliği yayımladı
Whatsapp, Web sürümü için görüntülü ve sesli konuşma özelliğini yayınladı.
GÜNDEM 19.12.2020, 01:52
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Web sürümü için görüntülü ve sesli konuşma özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu.
Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, mobil uygulamada olduğu gibi, istedikleri kişilerle WhatsApp Web üzerinden görüntülü ya da sesli görüşmeler yapabilecek.
Aynı zamanda kullanıcılara görüntülü konuşma esnasında başka kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.
Öte yandan beta aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, mobil uygulamada olduğu gibi, istedikleri kişilerle WhatsApp Web üzerinden görüntülü ya da sesli görüşmeler yapabilecek.
Aynı zamanda kullanıcılara görüntülü konuşma esnasında başka kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.
Öte yandan beta aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Karagümrük
|13
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Göztepe
|12
|18
|7. Gaziantep FK
|11
|18
|8. Kasımpaşa
|12
|18
|9. Hatayspor
|11
|18
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Ankaragücü
|11
|8
|21. Denizlispor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Samsunspor
|14
|24
|6. Altay
|13
|23
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|13
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Everton
|13
|23
|6. M. United
|12
|23
|7. Chelsea
|13
|22
|8. West Ham
|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Crystal Palace
|13
|18
|13. Leeds United
|13
|17
|14. Newcastle
|12
|17
|15. Arsenal
|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
|6. Sevilla
|11
|19
|7. Granada
|12
|18
|8. Cádiz
|13
|18
|9. Athletic Bilbao
|14
|17
|10. Celta de Vigo
|13
|16
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Eibar
|13
|15
|13. Valencia
|13
|14
|14. Elche
|11
|14
|15. Deportivo Alaves
|13
|14
|16. Getafe
|12
|13
|17. Real Valladolid
|13
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|14
|11
Sayfalar Tümü