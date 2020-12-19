WhatsApp Web uygulamasında sevindiren özelliği yayımladı

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Web sürümü için görüntülü ve sesli konuşma özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu.

Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, mobil uygulamada olduğu gibi, istedikleri kişilerle WhatsApp Web üzerinden görüntülü ya da sesli görüşmeler yapabilecek.

Aynı zamanda kullanıcılara görüntülü konuşma esnasında başka kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.

Öte yandan beta aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlanan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

