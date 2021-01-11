WhatsApp veri politikasından vazgeçmedi! Haberler asılsızdır
WhatsApp'ın veri politikasından vazgeçtiğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor.
GÜNDEM 11.01.2021, 09:39
WhatsApp'ın veri politikasından vazgeçtiğine dair CNN kaynaklı ve Armoya Yüksek Teknoloji CEO & Kurucu Ortaklarından Tuncay Uludağ'a ait olduğunu iddia edilen açıklamalar asılsız çıktı.
"WhatsApp tartışma yaratan kararından geri döndü" şeklindeki haberler resmi kaynaklar tarafından teyit edilmezken yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
WhatsApp veri politikası kararı halen geçerli olduğu öğrenilirken WhatsApp'ın veri politikasından vazgeçtiğine dair haberlerin asılsız olduğu çıktı. Twitter üzerinden başlayan paylaşımlar, Instagram üzerinden de devam etti. WhatsApp için ortaya atılan bu asılsız iddialar ise WhatsApp gruplarında da kısa sürede yayıldı. CNN International kaynaklı olduğu aktarılan ancak CNN tarafında böyle bir haberin olmaması haberin asılsız olduğunu gösteriyor.
Kaynak teyidi yapmadan haberleri bir bir paylaşan internet haber siteleri ve sosyal medya hesapları güvenirliklerini de yitirmiş oluyor. Haber doğrulamasının önemini bir kez daha ortaya çıkartan bu olay, yalnızca habercilerin değil aynı zamanda sosyal medya kullanan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini kanıtlıyor.
Asılsız haberler sosyal medyada şu şekilde karşımıza çıktı:
WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan ve kişisel bilgilerin Facebook tarafında paylaşılması için onay isteyen gizlilik sözleşmesi halen geçerli. Kullanıcılar WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsa 8 Şubat 2021 tarihine kadar bu gizlilik sözleşmesini onaylaması gerekiyor.
Yaşanan WhatsApp olaylarının ardından Instagram da WhatsApp etiketiyle paylaşılan bazı paylaşımlara kısıtlamalar getirdi.
"WhatsApp tartışma yaratan kararından geri döndü" şeklindeki haberler resmi kaynaklar tarafından teyit edilmezken yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
WhatsApp veri politikası kararı halen geçerli olduğu öğrenilirken WhatsApp'ın veri politikasından vazgeçtiğine dair haberlerin asılsız olduğu çıktı. Twitter üzerinden başlayan paylaşımlar, Instagram üzerinden de devam etti. WhatsApp için ortaya atılan bu asılsız iddialar ise WhatsApp gruplarında da kısa sürede yayıldı. CNN International kaynaklı olduğu aktarılan ancak CNN tarafında böyle bir haberin olmaması haberin asılsız olduğunu gösteriyor.
Kaynak teyidi yapmadan haberleri bir bir paylaşan internet haber siteleri ve sosyal medya hesapları güvenirliklerini de yitirmiş oluyor. Haber doğrulamasının önemini bir kez daha ortaya çıkartan bu olay, yalnızca habercilerin değil aynı zamanda sosyal medya kullanan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini kanıtlıyor.
Asılsız haberler sosyal medyada şu şekilde karşımıza çıktı:
WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan ve kişisel bilgilerin Facebook tarafında paylaşılması için onay isteyen gizlilik sözleşmesi halen geçerli. Kullanıcılar WhatsApp kullanmaya devam etmek istiyorsa 8 Şubat 2021 tarihine kadar bu gizlilik sözleşmesini onaylaması gerekiyor.
Yaşanan WhatsApp olaylarının ardından Instagram da WhatsApp etiketiyle paylaşılan bazı paylaşımlara kısıtlamalar getirdi.
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