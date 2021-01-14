WhatsApp ve Telegram'a ciddi rakip çıktı: Bip
Turkcell imzası taşıyan anlık mesajlaşma uygulaması BİP son bir haftada ciddi bir başarı elde etti. WhatsApp'ın Türkiye'ye karşı yaptığı haksız girişim sonrası milyonlar BİP'e akın etti.
GÜNDEM 14.01.2021, 22:04
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Turkcell mühendislerince geliştirilen Türkiye’nin yerli iletişim platformu BiP’e olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Kullanıcı verileri Turkcell’in İstanbul ve Ankara’daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildi.
Kullanım oranı katlanarak artan uygulama, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliği kullanıcılara sunuyor.
Ayrıca BiP’te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor. Uygulama marketlerinde üst sırada Son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde üst sıraya taşındı.
BiP, Google Play Store’da 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. Apple AppStore ve Huawei AppGallery’de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara yerleşen BiP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ , “Turkcell olarak yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler” ifadesini kullandı.
Kullanım oranı katlanarak artan uygulama, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özelliği kullanıcılara sunuyor.
Ayrıca BiP’te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor. Uygulama marketlerinde üst sırada Son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde üst sıraya taşındı.
BiP, Google Play Store’da 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. Apple AppStore ve Huawei AppGallery’de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara yerleşen BiP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ , “Turkcell olarak yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler” ifadesini kullandı.
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