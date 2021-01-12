WhatsApp kararı 2018 yılındaki sorguyu gündeme getirdi!
WhatsApp'ın gizlilik politikası kapsamındaki son kararı şirketin sahibi Facebook Ceo'su Mark Zuckerberg'in 2018 yılında ABD senatosundaki sorgusunu gündeme getirdi.
GÜNDEM 12.01.2021, 07:49
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Facebook Ceo'su Mark Zuckerberg, WhatsAapp konusundaki aldığı gizlilik politikası kararı Facebook kullanıcılarının bilgilerini sızdırma suçuyla senatoda verdiği 2018 yılındaki ifadeleri gündeme getirdi.
Senatör Whip Durbin'in ders niteliğindeki "Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?" şeklideki sorusuna Zuckerberg'in gülerek 'Hayır' yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istedi.
Senatör Whip Durbin'in ders niteliğindeki "Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?" şeklideki sorusuna Zuckerberg'in gülerek 'Hayır' yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istedi.
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