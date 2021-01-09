WhatsApp ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! Onlara da zorunlu

WhatsApp Türkiye'de gizlilik politikasını değiştiriyor. 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp'ın yeni politikasını kabul etmeyenler uygulamayı kullanamayacaklar. WhatsApp bu uygulama kararını Avrupa Birliği ülkelerine de uygularken onlara kullanıcı isteğine bıraktığını açıklamıştı.

WhatsApp'ın bu kararı tartışılırken şirketin ABD ile ilgili dikkat çeken bir detayı ortaya çıktı. Teknoloji fenomeni Hakkı Alkan'ın kendi Instagram hesabından yaptığı canlı yayın sırasında ABD'de yaşayan bir vatandaşı yayına bağlayarak yeni gelişmeyi sordu.

Hakkı Alkan'ın WhatsApp ile ilgili yaptığı yayına bağlanan Mehmet isimli vatandaş, WhatsApp'ın Türkiye'ye şart koştuğu gizlilik politikasının ABD'de de uygulandığını açıkladı. ABD'de yaşayan vatandaş, uygulamanın şartlarını kabul etmeyenin WhatsApp'ı kullanamayacağı belirtti.

