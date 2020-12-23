WhatsApp çok konuşulacak özelliğini kullanıcılarına sunuyor
WhatsApp, çok konuşulacak yeni bir özelliği hayata geçiriyor. WhatsApp Web kullanıcıları tarayıcı üzerinden artık görüntülü ve sesli aramalar yapabilecek.
GÜNDEM 23.12.2020, 21:48
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1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan ve dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Web sürümü için merakla beklenen özelliği duyurdu. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, BETA sürümünde kullanılabilen görüntülü ve sesli arama özelliği WhatsApp Web'e geliyor.
Henüz BETA aşamasında olan özellik sınırlı sayıda kullanıcıya açılırken bu kullanıcılar tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi, istedikleri kişileri WhatsApp Web üzerinden görüntülü ya da sesli arayabilecek.
Web'teki özellikte aynı zamanda kullanıcılara görüntülü konuşma esnasında başka kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.
Güncellemenin yeni yılda yapılması bekleniyor.
Henüz BETA aşamasında olan özellik sınırlı sayıda kullanıcıya açılırken bu kullanıcılar tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi, istedikleri kişileri WhatsApp Web üzerinden görüntülü ya da sesli arayabilecek.
Web'teki özellikte aynı zamanda kullanıcılara görüntülü konuşma esnasında başka kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.
Güncellemenin yeni yılda yapılması bekleniyor.
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