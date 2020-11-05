WhatsApp Business işletme hesabı nasıl açılır? Android, iOS anlatımı

Whatsapp Business ücretsiz olarak Android ve IOS işletim sistemine sahip olan cihazlarda kullanılabilmektedir. Whatsapp Business yani Whatsapp İşletme Hesabı işletmeler için oldukça faydalı bir uygulamadır.

Whatsapp Business oluşturulan işletme profilinde şirket adresiniz, şirketinizin web sitesi, mail adresi gibi bilgilere yer almaktadır. Whatsapp Business gönderdiğiniz mesajların gönderilip gönderilmediğini, mesajların kaç kişiye ulaştığı hatta bu gönderdiğiniz mesajlar kaç kişi tarafından okunduğuna dair bilgileri görmenizi sağlamaktadır.



Ücretsiz indirebileceğiniz WhatsApp Business uygulaması küçük işletmeler düşünülerek geliştirildi. Uygulama, müşterilerinizle kişiye özel bir şekilde bağlantı kurmanızı, ürün ve hizmetlerinizi tanıtmanızı ve müşterilerinizin alışveriş deneyimleri sırasındaki sorularını cevaplamanızı kolaylaştırıyor. Ürün ve hizmetlerinizi sergilemek için bir katalog oluşturun ve mesajları otomatikleştirmek, sıralamak ve hızla cevaplamak için özel araçlardan faydalanın.

WhatsApp, orta ölçekli ve küçük işletmelerin müşteri hizmetleri sunmasına ve önemli bildirimleri müşterilere iletmesine de yardımcı olabilir. WhatsApp Business API hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu linki kullanabilirsiniz.



Whatsapp Business kurulumu yapmak için ilk önce kullandığınız telefonun işletim sistemine göre Android ise Google Play, İOS için App Store mağazalarına girerek Whatsapp Business uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirmeniz gerekmektedir.WhatsApp Business uygulaması Anroid ve iOS indirme linki için tıklayın.

Uygulamayı telefona indirdikten sonra Whatsapp Business’a giriş yapınız. Aşağıda gördüğünüz sayfa karşınıza çıkacak. Kabul Et ve Devam et butonuna tıklayarak kuruluma devam ediniz.



Whatsapp Business’a kullanacağınız telefon numarasını girmeniz gerekmekte kullandığınız bir data hattı veya sabit hat numaralarınızı da girebilirsiniz.



Whatsapp Business girdiğiniz numaraya bir kod gönderecektir. Girdiğiniz numara sabit bir numara ise telefonunuzu arayacak.

Whatsapp Business hesabınızı cep telefonu numarasıyla kurduysanız eğer bu telefon numarasına mesaj gelecektir. Sabit hat numara girmiş iseniz eğer girmiş olduğunuz telefon numarası aranacak ve girmeniz gereken kodu sizlere sesli bir şekilde söyleyecektir. Karşınıza çıkan ekrana size ilettiği kodu girerek işleme devam edebilirsiniz.



Whatsapp Business doğrulama kodunu girdikten diğer adıma geçerek işletme adı belirtmenizi isteyecektir.

İşletme adınızı girdikten sonra sonra fotoğraf ekle diyerek logonuzu Whatsapp Business’ta kullanmak için ekleyebilirsiniz.

Sonrasında işletme kategorinizi seçmeli ve bitti butonuna basmanız gerekmektedir.



WhatsApp Business işletme profili



