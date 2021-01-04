WhatsApp bu yıl yeniliklere doymayacak

2020'nin son haftalarında WhatsApp'ın bir dizi yeni özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu özelliklerden bazıları şu anda geliştirme aşamasındayken, bazıları ise beta sürecine girmiş durumda.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, web ve masaüstü sürümü için sesli ve görüntülü aramaları test etmeye başladı. Henüz test aşamasında olan bu özelliğin 2021 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar PC başında sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

WhatsApp'ın tek yeniliği bu olmayacak. 2021 yılında WhatsApp'ın sunacağı belli başlı özellikleri sizler için bir araya getirdik.



Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları aynı anda birden fazla cihaza giriş yapabilecek. Bu özellik şu anda geliştirme aşamasında. Bu özellik Kasım ayında iPhone için WhatsApp'ın beta sürümünde görüldü. Şu anda WhatsApp, aynı anda yalnızca iki cihazı, yani bir telefonu ve bir masaüstü bilgisayarı destekliyor. Yeni çoklu cihaz desteğinin, kullanıcıların tek bir hesapta dört cihaza kadar eklemesine izin verilecek.

Bu özellik kullanıma sunulduğunda, masaüstüyle birlikte iPad ve iPhone'unuzdan aynı anda oturum açabileceksiniz.



Muhtemelen WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapma WhatsApp'ta en çok beklenen özellik. Hem WhatsApp Web hem de Windows ve macOS için masaüstü uygulamalarının sesli ve görüntülü arama desteği çok yakında platforma eklenecek.



WhatsApp'ın şu anda videoları bir kişiye gönderirken veya durum güncellemesi olarak yüklerken sessize alma seçeneği bulunmuyor. Ancak ileride, sosyal mesajlaşma uygulamasının kullanıcıların videoyu sessize almasına izin vermesi bekleniyor. Videonun sesini kapatmak için, kullanıcının kişilerinden, gruplarından veya durumlarından biriyle paylaşmadan önce hoparlör simgesine dokunması yeterli olacak.



Daha sonra oku özelliğinin WhatsApp'taki mevcut Arşivlenmiş Sohbetler özelliğinin geliştirilmiş bir sürümü olduğu söyleniyor. Bir sohbet daha sonra okunmak üzere taşındığında, WhatsApp bu sohbet için bildirim gönderilmeyecek.



Bazı bölgelerde 2021 yılı içerisinde WhatsApp aracılığıyla sigorta satın alabileceksiniz. Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma platformu, sağlık sigortası ve mikro emeklilik ürünlerini bazı ülkelerde kullanıma sunması bekleniyor



Bildiğiniz gibi WhatsApp'tan gelen grup aramalarını cevaplamadığınız zaman o görüşmeye katılmak için tekrardan sohbettekilerin sizi araması gerekiyor. Yeni özellik sayesinde cevapsız grup aramalarına tıklayarak görüşmeye kendiniz dahil olabileceksiniz.

