WhatsApp 6 yeni özelliğini hizmete sunacak! Peki bu özellikler neler?

Sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 6 yeni özelliği 2021'de kullanıcılarının hizmetine sunmak için çalışma başlattı.

Yeni uygulamalardan bir tanesi olan çoklu cihaz desteği özelliğini geçen kasım ayındaki beta sürümünde kullanıma sunan WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikle aynı anda birden fazla cihazdan platforma giriş yapabilecek. Şu an yalnızca masaüstü ve bir mobil cihaz üzerinden girişe izin veren WhatsApp böylece üç veya daha fazla cihazdan açılabilecek.



WhatsApp Web masaüstü uygulamasıyla arama yapma özelliğin kullanıma girmesiyle Windows ve maciOS ile girilen masaüstü uygulamalarından sesli arama yapılabilecek.



WhatsApp'ta şu anda bir kişiye gönderirken veya durum güncellemesi olarak yüklerken videoları sessize alma seçeneği yok. Ancak ileride, sosyal mesajlaşma uygulamasının kullanıcıların videoyu sessize almasına izin vermesi bekleniyor.



WhatsApp 'daha sonra oku' özelliğini de kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp'taki mevcut 'Arşivlenmiş Sohbetler' özelliğinin geliştirilmiş bir sürümü olduğu ifade edilen özellikte bir sohbet daha sonra okunmak üzere seçildiğinde, WhatsApp bu sohbet için bildirim göndermeyecek. Ayrıca bu özelliğin ek olarak, 'tatil modu' seçeneği sunması da bekleniyor.

Platform ayrıca sigorta özelliğine de sahip olurken Hindistan'daki kullanıcılarının WhatsApp üzerinden sağlık sigortası ve emeklilik programları satın almalarının yolunu açacak.



Kaçırılan grup aramalarına dahil olma özelliğiyle de dikkat çeken WhatsApp, bu güncelleme ile kullanıcılar kaçırdıkları grup aramalarına sonradan dahil olabilecek. Böylece artık katılımcı eklemek için grup görüşmesinin yeniden başlatılmasına gerek kalmayacak.

