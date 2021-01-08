WhatsaApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcılara gelmeye başladı

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesine ilişkin onay uyarı ekranı kullanıcılara gelmeye başladı.

WhatsApp uyarı onay ekranını gönderdikten sonra kullanıcıların, gelen uyarıyı bir kısmı bilerek bir kısmının ise istemeyerek kabul ettiği öğrenildi.

Yeni gizlilik sözleşme onay ekranını iki seçenek halinde kullanıcılara gönderen WhatsApp, kabul ekranını onaylamak ya da sonra onaylamak olarak tercihlendirdi. Yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanmadığı takdirde belirli bir tarihten sonra WhatsApp uygulaması kullanılmayacak.

WhatsApp tarafından yapılan daha önceki açıklamalarda kullanıcılara ait her türlü bilginin saklı tutulduğunu belirtirken yeni gizlilik sözleşmesine göre yaptığınız yazışma ve konuşmalara göre reklamlar görülmeye başlayabilir.

WhatsApp, blog paylaşımlarında Facebook ile veri paylaşımının içeriğin kişiye göre şekillendirilmesi ve örneğin o kişinin ilgileneceği reklamların görünmesi, ayrıca Facebook üzerinden alışverişte ödeme yaptıkları hesabı WhatsApp’ta da kullanabilmek gibi faydaları olacağını söyleyerek yeni kurallarını savundu.

8 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan yeni kuralları kabul etmek istemeyenler ise iletişim platformunu kullanamayacaklar.

