Wesley Sneijder'den dikkat çeken Türkiye paylaşımı!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Sneijder, sosyal medya hesabından kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Wesley Sneijder, 2013-2017 arasında Galatasaray'da 175 maça çıktı ve 45 gol, 44 asistlik performans sergiledi.

