Washington Post'tan liderlere çağrı: G-20 Zirvesine katılmayın
ABD'li Washington Post (WP) gazetesi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ikinci yıl dönümünde G-20 liderlerine "Gelecek ay Suudi Arabistan'da düzenlenecek G-20 Zirvesine katılmayın" çağrısında bulundu.
GÜNDEM 02.10.2020, 07:48
Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta "Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana Suudi Arabistan'ın yöneticisinin zalimliği arttı" başlıklı bir yazı çıktı.
Gazetenin yayın kurulu tarafından yayımlanan yazıda Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 2 yıl geçtiği hatırlatıldı. Buna karşın cinayet emri veren ve tertipleyenlerin hesap vermediği vurgulandı.
Gazetenin yayın kurulu tarafından yayımlanan yazıda Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 2 yıl geçtiği hatırlatıldı. Buna karşın cinayet emri veren ve tertipleyenlerin hesap vermediği vurgulandı.
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