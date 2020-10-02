Washington Post'tan liderlere çağrı: G-20 Zirvesine katılmayın

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta "Cemal Kaşıkçı cinayetinden bu yana Suudi Arabistan'ın yöneticisinin zalimliği arttı" başlıklı bir yazı çıktı.

Gazetenin yayın kurulu tarafından yayımlanan yazıda Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 2 yıl geçtiği hatırlatıldı. Buna karşın cinayet emri veren ve tertipleyenlerin hesap vermediği vurgulandı.

