Volkswagen'den Apple'a gönderme: Toyota'dan daha tehlikeli olur

Alman otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, teknoloji devi Apple’nin otonom araç sektörüne girecek olması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Diess, Apple’ın kararına saygı duyduğunu belirterek, “Apple’nin araba üreterek rakip olması, Toyota’dan daha tehlikeli olur. Erişim ve iletişim bakımından bütün otomobil şirketlerinden önde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Nokia’nın da pazara gireceğini bildiklerini dile getiren Diess, "Otomobil sektörü bir değişimin arifesinde bulunuyor. Sektörün geçmişteki hatalarından ders alması lazım. Şirketlerin sektörümüze girmeleri heyecan verici bir durumdur. Sektöre yeni beceriler, değişimler kazandıracaklardır. Değişimi hızlandıracaktır. Zor durumda olan otomobil sektörü yeni katılımlarla daha da zora düşebilir. Sonunda dünyanın en değerli şirketi Tesla veya Volkswagen olacaktı” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

