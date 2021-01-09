Volkan Şen, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

Süper Lig’de Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Volkan Şen geri dönüyor. Ajansspor’un haberine göre; Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekibi Denizlispor ile anlaşmaya vardı. Volkan Şen’in kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye de imza atması bekleniyor.

Volkan Şen bu sezon 9 maçta Adana Demirspor forması giydi. Bu maçların 6 tanesinde sahaya ilk 11 olarak çıkan 33 yaşındaki futbolcu takımına 3 asistlik katkı sağladı.

Volkan Şen geride bıraktığımız sezonda Adana Demirspor ile 30 maça çıkmış ve 9 gol, 6 asistlik performansıyla 15 gole direkt etki etmişti.

Denizlispor, 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. 13 puanı bulunan yeşil-siyahlı ekip ligin 19. sırasında yer alıyor. Transfer çalışmalarına son hız devam eden Denizlispor’un hedefi ise yaptığı takviyeler ile Süper Lig’de kalmayı başarmak.

