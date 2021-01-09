Volkan Şen, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Volkan Şen, Süper Lig'e geri dönüyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor forması giymişti. İşte Volkan Şen’in yeni takımı
GÜNDEM 09.01.2021, 17:54
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Süper Lig’de Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor formalarını giyen Volkan Şen geri dönüyor. Ajansspor’un haberine göre; Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekibi Denizlispor ile anlaşmaya vardı. Volkan Şen’in kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye de imza atması bekleniyor.
Volkan Şen bu sezon 9 maçta Adana Demirspor forması giydi. Bu maçların 6 tanesinde sahaya ilk 11 olarak çıkan 33 yaşındaki futbolcu takımına 3 asistlik katkı sağladı.
Volkan Şen geride bıraktığımız sezonda Adana Demirspor ile 30 maça çıkmış ve 9 gol, 6 asistlik performansıyla 15 gole direkt etki etmişti.
Denizlispor, 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. 13 puanı bulunan yeşil-siyahlı ekip ligin 19. sırasında yer alıyor. Transfer çalışmalarına son hız devam eden Denizlispor’un hedefi ise yaptığı takviyeler ile Süper Lig’de kalmayı başarmak.
Volkan Şen bu sezon 9 maçta Adana Demirspor forması giydi. Bu maçların 6 tanesinde sahaya ilk 11 olarak çıkan 33 yaşındaki futbolcu takımına 3 asistlik katkı sağladı.
Volkan Şen geride bıraktığımız sezonda Adana Demirspor ile 30 maça çıkmış ve 9 gol, 6 asistlik performansıyla 15 gole direkt etki etmişti.
Denizlispor, 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. 13 puanı bulunan yeşil-siyahlı ekip ligin 19. sırasında yer alıyor. Transfer çalışmalarına son hız devam eden Denizlispor’un hedefi ise yaptığı takviyeler ile Süper Lig’de kalmayı başarmak.
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