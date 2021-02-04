Volkan Demirel'den Galatasaray'a iddialı gönderme
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesinde kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 04.02.2021, 23:42
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı.
Volkan Demirel'in FB TV'deki açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak
Ben her zaman duygularımla hareket eden biriyim. Belki bazen dışarıdan ukala kendi beğenmiş gibi gözüküyorum ama öyle değilim. Fenerbahçe duygusuyla hareket etmişimdir ve öyle oynamışımdır. Taraftar da beni her zaman sevmiştir. Hep Fenerbahçe menfaatlerini düşünmüşümdür. Hataları bile bu yüzden yapmışımdır belki.
Biz çok zor süreçler geçirdik. Aslında yapmamız gerekeni yaptık. Yurtdışından teklifler geldi. Beşiktaş vardı. Ama ben Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemedim. Yurtdışına gitsem de belki denk gelecekti. Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim yapabileceğim bir şey değil.
Aslında ben futbolu bırakmak da istemedim. Ama yine düşündüm ve yine Fenerbahçe'ye karşı oynamamak için futbolu bıraktım.
Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm.
Volkan Demirel'in FB TV'deki açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak
Ben her zaman duygularımla hareket eden biriyim. Belki bazen dışarıdan ukala kendi beğenmiş gibi gözüküyorum ama öyle değilim. Fenerbahçe duygusuyla hareket etmişimdir ve öyle oynamışımdır. Taraftar da beni her zaman sevmiştir. Hep Fenerbahçe menfaatlerini düşünmüşümdür. Hataları bile bu yüzden yapmışımdır belki.
Biz çok zor süreçler geçirdik. Aslında yapmamız gerekeni yaptık. Yurtdışından teklifler geldi. Beşiktaş vardı. Ama ben Fenerbahçe'ye karşı forma giymek istemedim. Yurtdışına gitsem de belki denk gelecekti. Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim yapabileceğim bir şey değil.
Aslında ben futbolu bırakmak da istemedim. Ama yine düşündüm ve yine Fenerbahçe'ye karşı oynamamak için futbolu bıraktım.
Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm.
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