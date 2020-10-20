Vodafone, Türknet ve Türk Telekom internet kesintisi ne kadar sürecek?

Türkiye'nin bazı bölgelerinde gece yarısından itibaren internet erişiminde arıza yaşanıyor. Vatandaşlar Türk Telekom, Vodafone, Türknet ve Kablonet çöktü mü diye mobil üzerinden internette araştırmaya başladı. Yaşanan ara ara erişim sıkıntı devam ediyor.

Konu ile ilgili Türkiye'de en büyük internet sağlayacısı olan Türk Telekom internet sitesinde yayınladığı duyuruda, "planlı çalışma" yapıldığını aktardı.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan bu planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.

