Türkiye'nin sayılı operatörlerinden Vodafone Türkiye'nin yeni CEO’su belli oldu. CEO olarak Engin Aksoy atandı. Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, Alex Froment Curtil Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Stratejiden sorumlu İcra Kurulu üyesi görevine getirildi. Yeni CEO olan Engin Aksoy görevi Alex Froment Curtil’den 1 Şubat 2021'de alacak.

Şirketin açıklamasına göre, 12 yıldır Vodafone'da çalışan Engin Aksoy, 2017’den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Aksoy, şirketin U-dönüşü plan ve stratejisi kapsamında satış, dağıtım ve kanal yapısına odaklanarak önemli katkılarda bulundu. Açıklamalarda bulunan yeni CEO Engin Aksoy, “2008 yılından bu yana bir parçası olduğum Vodafone Türkiye’nin kalbimde özel bir yeri var. Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Şirket olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Eski CEO Alex Froment-Curtil, “Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yaptığım bu kısa dönemde harika insanlarla tanıştım ve hem toplum hem de müşteriler için en iyisini yapmaya çalışan bir ekibin tutkusuna şahitlik ettim. Engin ile çalışmak bir ayrıcalıktı, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.” dedi.

