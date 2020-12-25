"Vizyonumuz önce kalite ve değerinde hizmet"

Afşar, “Karanfil Bayrak’ın vizyonu ‘Önce kalite ve değerinde hizmet’ sloganımızdan vazgeçmeyerek, bayrak sektöründeki yerimizi ve müşteri memnuniyeti konusundaki liderliğimizi korumaktır” dedi.

Karanfil Bayrak’ın çeşitli bayrak üretimi konusunda köklü bir geçmişe sahip 35 yıllık tekstil sektörü tecrübesine sahip bir firma olduğunu belirten Karanfil Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Afşar, “Firmamız 1998 yılında “Karanfil Bayrak” markası ile çeşitli bayrak imalatı, ihracaatı ve pazarlaması yapan bir aile işletmesi olarak kurulmuştur. Temel uzmanlık alanlarımız; bayrak, afiş ve flama üretimidir. Yıllar itibariyle bayrak imalatı üzerine tecrübe ve yatırımlarını artıran firmamız bayrak sektörünün önde gelen imalat ve ihracatçılarındandır. Tekstil sektöründe kurdela olarak işe başladık. Makineler aynı şeye hitap ettiği için daha sonra faaliyetlerimiz bayrak imalatına dönüştü. Sadece Türkiye’ye değil, yurt dışına da hitap ediyoruz. Toplam 5 atölyemiz 800 m2’lik bir üretim alanımız var. Seçim dönemlerinde atmosferin yoğunluğuna göre 100 kişiye kadar mahallemizde iş verip, istihdam sağlıyoruz. Normal istihdam kapasitemiz ise 15’tir. Kalitemiz, kapasitemiz, verdiğimiz söz, termin kesinlikle aksaklığa neden olmayan taahhütlerimizle sektörde aranılan ve öncü firmalardan birisiyiz. Biz ticaretimizde dürüstlüğü ilke edinerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.



Pandeminin çok yoğun olan üretimlerini olumsuz şekilde etkilendiğini, çalışanlarını kısa calışma ödeneği ile evlerine gönderdiklerini, çok az çalışanlarıyla üretimlerini sürdürdüklerini, bu dönemde stoklarından satışlar yaptıklarını belirten Afşar, “Tüm insanlığı ve ülkemizi olumsuz şekilde etkileyen bu dönemin son bulması Allah’tan (c.c.) en büyük dileğimizdir. Karanfil Bayrak’a imalat için başvuranların birçoğu, karanfilbayrak.com ya da karanfilbayrak@hotmail.com internet adreslerimizden ulaşarak imalatlarını bildiriyorlar. Karanfil Bayrak, bayrak üretiminde Türkiye’de ilk beş firmanın içinde olan, taleplere anında cevap verip bunları kaliteli ve nitelikli şekilde gerçekleştirebilen bir firmadır. Karanfil Bayrak’ın öncü kimliği, kalitesinden ve kalite konseptinden kaynaklanmaktadır. Kaliteli çalışan, kaliteli işin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle imalatımızda biz kaliteyi esas alarak müşterilerimize en güzel işi sunmaya çalışırız. Müşteri güveninin ortaya konulması ise bizimle ilgili tercih çıtalarının daima sürmesine yol açar. Karanfil Bayrak ülkemizin güzide kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor için de yoğun şekilde bayrak imalatı gerçekleştirmiştir” diye konuştu.



Kaliteli üretimleriyle seçkin müşterilerine en nitelikli hizmeti esas alan ilkesiyle çalıştıklarını belirten Afşar; “Karanfil Bayrak’ın yaptığı ürünler, Türk ve Yabancı ülke bayrakları. Özel şirket bayrak ve flama çeşitleri, Taraftar bayrak ve flama ürünleri. Fuarlarda kullanılacak flamalar, seçim bayrakları, seçim posterleri, Dış mekan ve iç mekan reklamları. Gösterilerde, tanıtımlarda, makam, oda ve gönder bayrakları ve flama ürünleridir. Ayrıca müşteriye özel kumaşa baskılı posterler ve kumaşa baskılı kişisel resimler de yapabilmekteyiz. Dilerseniz, bir manzara, ürün resmi gibi, ailenizin ya da dilediğiniz resimleri kumaş baskıda üretmek mümkündür. Firmamızın misyonunu şöyle özetleyebilirim. Biz çalışanları, müşterileri ve iş ortakları olarak geniş bir aileyiz. Aile içi ilişkilerimiz, karşılıklı güven ve işbirliği ile yoğrulmuş olup ‘önce kaliteli ve değerinde hizmet’ anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Firmamızın vizyonu ‘Önce kalite ve değerinde hizmet’ sloganımızdan vazgeçmeyerek, bayrak sektöründeki yerimizi ve müşteri memnuniyeti konusundaki liderliğimizi korumaktır. Kalite politikamız ise açıklık ve şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik, çalışkan ve özverili olmak, verimlilik ve tutumluluk, dakiklik, disiplin, insana değer vermek, güler yüzlü iletişim, ekip çalışması, zamanında teslimat, yeniliğe ve değişime açık olmak, müşteri odaklı olmaktır. Müşteri memnuniyeti odaklı, sürekli büyüme ve gelişmeyi, uluslararası platformda rekabet edebilmeyi hedef alan vizyonuyla bayrak imalatında vazgeçilmez bir marka olan firmamız, yüksek kalite ve standartlardaki ürünlerini aralarında önemli markalarının da olduğu seçkin müşterilerine ve 15’den fazla ülkeye ihraç etmektedir” diye konuştu.



Karanfil Bayrak’ın bayrak çeşitleri: Türk bayrağı. Bayrak.Ülke Bayrağı Kırlangıç bayrak.Makam Bayrağı.Makam Bayrak Direği.Atatürk Posteri.Araç Bayrağı.Takım Bayrağı.Tekli Masa Bayrağık. Çiftli masa bayrağı. Üçlü masa bayrağı. Siyasal Parti Bayrağı. Dijital Baskılı Bayrak.Lider Posteri. Aday Posteri. Sopalı Parti Bayrağı. İpe Dizili Parti Bayrakları. T Masa Bayrağı.Telalı Makam Türk Bayrağı.Asetatlı Makam Türk Bayrağı. Saten Makam Türk Bayrağı. Alpaka Kumaş Türk Bayrağı. Büyük Boy Türk Bayrakları. Polyester Kumaş Türk Bayrağı. Raşel Kumaş Türk Bayrağı.Süsleme Türk Bayrakları. Seramoni Türk Bayrağı.Masa Türk Bayrağı. Sopalı Türk Bayrakları.Süsleme Bayrakları. Resmi Kurum Bayrakları. Plaj Bayrağı. İpe Dizili Üçgen Bayrak. Dikey Gönder Bayrağı. Orta Saha Bayrakları. Kareografi Bayrağı. Kutulu Türk Bayrağı. Yelken Bayrak. Roll Up Banner. Eski Türk Devletleri. Belediye Başkan Adayı ve Aday Adayı Poster ve Afişleri. Bez Çanta. Benzinlik Flaması. Tatil Sitesi Bayrak ve Flamaları. Otel Bayrak ve Flamaları. Üniversite ve Okul Bayrak ve Flamaları. Dernek ve Vakıf Bayrak ve Flamaları. Sendika Bayrak ve Flamaları. Hatıra Seramoni Bayrağı.Ülke Masa Bayrakları. Masa Bayrak Direği. Gemi-Tekne-Yat Bayrak ve Flamaları.

