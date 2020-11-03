Viyana'daki saldırıda öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 4 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında emniyet güçleri ile çıkan çatışmada öldürülen teröristin kimliğine ilişkin bilgi paylaşıldı.



Teröristin DEAŞ'a katılma girişiminde bulunduğunu belirten Nehammer, "Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist, Kuzey Makedonyalı, 20 yaşında bir erkek. Saldırgan, terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye gitme girişiminde bulunduğu için daha önce tutuklanmış ve 25 Nisan 2019'da 22 ay hapis cezasına çarptırılmış. Geçen aralıkta şartlı olarak serbest bırakılmış." dedi.



Nehammer, yürütülen soruşturmada Viyana ve Sankt Pölten şehrinde yaklaşık 17 evde arama yapıldığını ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti. Teröristin üzerinde uzun namlulu bir silahın yanı sıra bir tabanca ve bir de pala bulunduğunu açıklandı. Öte yandan, şahsın sahte patlayıcı düzeneğini kıyafetine monte ettiği bilgisini paylaştı.



Düzenlediği basın toplantısında, saldırının Avrupa'nın temel değerlerine, demokrasi ve yaşam modeline olan nefretin yansıması olduğunu vurgulayan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, temel hak ve özgürlüklerin her şekilde korunacağını belirterek, teröristlerin toplumu bölmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

Saldırıda 4 masum sivilin hayatını kaybetmesinin yanı sıra çoğu ağır 14 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü, yararlılar arasında bir de polis memurunun bulunduğunu ifade eden Başbakan Kurz, "Bizim düşmanımız aşırılık ve teröristlerdir. Bu, Müslüman ve Hıristiyanlar arasında bir çatışma değil, medeniyetle barbarlık arasındaki bir kavgadır." ifadelerini kullandı.

