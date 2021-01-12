Virüsün hiç görülmemiş bir türü daha tespit edildi

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin Japonya'nın kendilerini bilgilendirdiğini belirterek " Kovid-19 ne kadar çok yayılırsa virüste mutasyon şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bulaşabilirliğinin artıyor olması" uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus toplantıda, İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ardından Japonya'da başka bir türün görüldüğünü belirtti.

Japonya'da hafta sonu Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin DSÖ'nün bilgilendirildiğini belirten Ghebreyesus, "Kovid-19 ne kadar çok yayılırsa, virüste yeni değişiklik (mutasyon) şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir." uyarısında bulundu.

İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ardından Japonya'da başka bir türün ortaya çıkmasının risklerine işaret eden Ghebreyesus, "Bu, Kovid-19 vakalarında ve hastaneye yatışlarda artışa neden olabilir. Sağlık çalışanları ve zaten kırılma noktasına yakın hastaneler için oldukça sorunlu bir durum." değerlendirmesini yaptı.

