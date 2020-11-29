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Virüsten korunurken sağlığınızdan olmayın!

Türk Eczacılar Birliği eczane dışında satılan ilaç bazlı ürünlerle ilgili bir kez daha uyarıda bulundu…

GÜNDEM 29.11.2020, 04:34
Virüsten korunurken sağlığınızdan olmayın!
Eczaneler dışında satılan ve bağışıklığı koruduğu reklamı ile eczane dışında satılan ilaç bazlı ürünlere karşı vatandaşlara dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Birlik, “Eczaneler harici satılan ilaç bazlı ürünlere dikkat edin” çağrısında bulundu.
Türk Eczacılar Birliği (TEB), Kovid-19 pandemisine karşı korunma reklamı ile eczaneler dışında satılan ilaç bazlı ürünlere yönelik artan ilginin ticari bir rant sahasına dönmesi ile ilgili uyarılarda bulundu. Geçmiş dönemlerde denetim dışı satılan bu tip ürünlerin kişi sağlıklarını riske attığına şahit oldukları belirten TEB, benzer vakaların yeniden yaşanmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Birlik, eczane dışında satılan ilaç bazlı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Eczaneler harici satılan ilaç bazlı ürünlere dikkat edin. Üretiminin tüm süreçlerinde sağlık profesyonelleri denetimi olmayan ürünlerden uzak durun. Virüsten korunma diyerek başka sağlık sorunlarına davetiye çıkarmayın” açıklamasında bulundu.

“Sağlığa ilişkin ürünlerde hekimi ve eczacıyı dışlamaya çalışan adımları asla kabul etmiyoruz” denilerek devam eden açıklamada, Türk Eczacılar Birliği’nin kendi bünyelerinde kurdukları Ar-Ge merkezinde bu tip ürünleri incelemeye aldıkları belirtildi. Bu incelemeler sonucunda halk sağlığına zarar verecek herhangi bir durumda hukuki yollara başvurulacağının da altı çizildi.
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