Virüse yakalanmıştı! Fahrettin Koca'dan Süleyman Soylu açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
GÜNDEM 01.11.2020, 17:22
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir açıklama paylaştı. Twitter hesabından bir Soylu hakkında bir mesaj paylaşan Fahrettin Koca, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim." ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz gün eşi ve kızıyla birlikte kendisinin de koronavirüs testi pozitif çıkan Soylu, Twitter hesabından, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.
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