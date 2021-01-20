Viral enfeksiyon nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mıdır?

Koronavirüs salgını nedeniyle adından daha çok söz edilmeye başlanan viral enfeksiyon hakkında merak edilenler internet üzerinden sorgulanıyor.

Viral enfeksiyonu nedir, nasıl bulaşır, hangi belirtileri gösterir, tedavisi var mıdır gibi sorular en çok sorulanlar arasında yerini aldı.

Bugün birçok hastalığın nedeni bilinmezken, enfeksiyon hastalıklarının nedeni daha kolay teşhis edilmektedir.

Daha kısa ifadeyle viral enfeksiyonlar, virüslerin sebep olduğu hastalıkların bütünüdür.

Soğuk algınlığı, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, siğil, uçuk, hepatit, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, çocuk felci, HIV, HPV, kuduz gibi hastalıklar viral enfeksiyonlar arasında sayılabilir.

Viral enfeksiyonlar, virüs tarafından meydana gelen enfeksiyonlardır.

Virüsler, bakteriler gibi her ortamda bulunabilir, yalnız bakteriler gibi kendi kendilerine üreyemedikleri için canlı bir mikroorganizmaya ihtiyaç duyarlar. Bu da genelde bazı hastalıkların kişiden kişiye ya da böcekler veya diğer hayvanlar tarafından bulaşmasına yol açtığı gibi kişiden kişiye; yiyecek, su, hava veya temas yoluyla bulaşabileceği gibi yine ortamdaki organizmalara da maruz kalınması sonucunda geçebilir.

Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri ve semptomları, enfeksiyona neden olan organizmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Viral enfeksiyon hastalıklarının en sık görülen iki belirtisi ateş ve yorgunluktur.

Hafif geçirilen enfeksiyon hastalıkları için dinlenme ve evde ilaç tedavisi verilebilir.

Ancak kimi enfeksiyon türleri hayati tehlikeye neden olabileceği için hastane ortamında müdahale edilmesi gerekmektedir.

Virüsler, kendi başlarına üreyemedikleri için vücuda girdiklerinde konakladıkları hücreleri imha ederler ve yayılmaya başlarlar. Bazı virüslere özel aşılar geliştirilmiş olsa da, hala birçok hastalığın aşısı bulunamamıştır.

Virüslerin en sık neden olduğu hastalıklar ise...

Soğuk algınlığıAkut bronşitGripLarenjit KızamıkKızamıkçıkHepatitAIDSKoronavirüs ( COVID-19)

Bazı bulaşıcı hastalıklar aşılama yoluyla önlenebiliyor ve aşılama yöntemiyle kişilere bağışıklık kazandırılıyor. Bu hastalıklar kızamık veya suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar olabilir. Okul öncesi ve okul dönemi yapılan aşılamalarla hastalıklara karşı bağışıklık artırılabilir.

Enfeksiyonel hastalıklar, türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Ana genel olarak enfeksiyona bağlı hastalıkların belirtileri...

* Ateş* İshal* Yorgunluk* Kas ağrıları* Öksürme olarak karşımıza çıkar.

Aşağıdaki durumların gözlemlenmesi halinde en kısa sürede bir uzmana başvurulması gerekmektedir.

*Bir hayvan tarafından ısırılma *Nefes darlığı*Bir anda ortaya çıkan şiddetli öksürük*Ateş *Baş ağrısı*Kızarıklık veya şişlik *Aniden ortaya çıkan görme sorunları

* Balgam kültürü * Kan testi * İdrar testi * Dışkı (gaita) testi * Doku testi * Beyin omurilik sıvısı* Burun, boğaz veya genital bölgeden mukus

Enfeksiyon hastalıklarının tedavi hangi mikroorganizmanın enfeksiyona neden olduğuna bağlı olarak değişebilir.

Genellikle bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi uygulanırken, viral enfeksiyonlarda ise hastaya dinlenme ve antiviral ilaçlar verilir.

Mantar veya paraziter enfeksiyonlara bağlı gelişen hastalıklarda ise hastaya antifungal ilaçlar veya antiparaziter ilaçlar verilerek tedavi edilir.

