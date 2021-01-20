Reklam

Son Dakika

Viral enfeksiyon nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mıdır?

Özellikle bağışık sistemi zayıf kişilerde daha fazla görülen viral enfeksiyon nedir? Viral enfeksiyon nasıl bulaşır? Tedavisi nasıldır?

GÜNDEM 20.01.2021, 13:22
Viral enfeksiyon nedir? Nasıl bulaşır? Tedavisi var mıdır?
Koronavirüs salgını nedeniyle adından daha çok söz edilmeye başlanan viral enfeksiyon hakkında merak edilenler internet üzerinden sorgulanıyor. 
Viral enfeksiyonu nedir, nasıl bulaşır, hangi belirtileri gösterir, tedavisi var mıdır gibi sorular en çok sorulanlar arasında yerini aldı.
Bugün birçok hastalığın nedeni bilinmezken, enfeksiyon hastalıklarının nedeni daha kolay teşhis edilmektedir. 
Daha kısa ifadeyle viral enfeksiyonlar, virüslerin sebep olduğu hastalıkların bütünüdür.
Soğuk algınlığı, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, siğil, uçuk, hepatit, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, çocuk felci, HIV, HPV, kuduz gibi hastalıklar viral enfeksiyonlar arasında sayılabilir. 
Viral enfeksiyonlar, virüs tarafından meydana gelen enfeksiyonlardır.
Virüsler, bakteriler gibi her ortamda bulunabilir, yalnız bakteriler gibi kendi kendilerine üreyemedikleri için canlı bir mikroorganizmaya ihtiyaç duyarlar. Bu da genelde bazı hastalıkların kişiden kişiye ya da böcekler veya diğer hayvanlar tarafından bulaşmasına yol açtığı gibi kişiden kişiye; yiyecek, su, hava veya temas yoluyla bulaşabileceği gibi yine ortamdaki organizmalara da maruz kalınması sonucunda geçebilir.
Enfeksiyon hastalıklarının belirtileri ve semptomları, enfeksiyona neden olan organizmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Viral enfeksiyon hastalıklarının en sık görülen iki belirtisi ateş ve yorgunluktur.
Hafif geçirilen enfeksiyon hastalıkları için dinlenme ve evde ilaç tedavisi verilebilir. 
Ancak kimi enfeksiyon türleri hayati tehlikeye neden olabileceği için hastane ortamında müdahale edilmesi gerekmektedir.
Virüsler, kendi başlarına üreyemedikleri için vücuda girdiklerinde konakladıkları hücreleri imha ederler ve yayılmaya başlarlar. Bazı virüslere özel aşılar geliştirilmiş olsa da, hala birçok hastalığın aşısı bulunamamıştır.
Virüslerin en sık neden olduğu hastalıklar ise...
Soğuk algınlığıAkut bronşitGripLarenjit KızamıkKızamıkçıkHepatitAIDSKoronavirüs ( COVID-19)
Bazı bulaşıcı hastalıklar aşılama yoluyla önlenebiliyor ve aşılama yöntemiyle kişilere bağışıklık kazandırılıyor. Bu hastalıklar kızamık veya suçiçeği gibi bulaşıcı hastalıklar olabilir. Okul öncesi ve okul dönemi yapılan aşılamalarla hastalıklara karşı bağışıklık artırılabilir. 
Enfeksiyonel hastalıklar, türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Ana genel olarak enfeksiyona bağlı hastalıkların belirtileri...
* Ateş* İshal* Yorgunluk* Kas ağrıları*  Öksürme olarak karşımıza çıkar.
Aşağıdaki durumların gözlemlenmesi halinde en kısa sürede bir uzmana başvurulması gerekmektedir.
*Bir hayvan tarafından ısırılma *Nefes darlığı*Bir anda ortaya çıkan şiddetli öksürük*Ateş *Baş ağrısı*Kızarıklık veya şişlik *Aniden ortaya çıkan görme sorunları
* Balgam kültürü * Kan testi * İdrar testi * Dışkı (gaita) testi * Doku testi * Beyin omurilik sıvısı* Burun, boğaz veya genital bölgeden mukus
Enfeksiyon hastalıklarının tedavi hangi mikroorganizmanın enfeksiyona neden olduğuna bağlı olarak değişebilir.
Genellikle bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi uygulanırken, viral enfeksiyonlarda ise hastaya dinlenme ve antiviral ilaçlar verilir. 
Mantar veya paraziter enfeksiyonlara bağlı gelişen hastalıklarda ise hastaya antifungal ilaçlar veya  antiparaziter ilaçlar verilerek tedavi edilir.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12